Osimhen için Napoli'ye Al Hilal'den servet niteliğinde teklif

Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen, Al Hilal'in radarında. Suudi Arabistan ekibi, Osimhen için Napoli'ye dudak uçuklatacak bir teklif yaptı.

Osimhen için Napoli'ye Al Hilal'den servet niteliğinde teklif

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden olan Al Hilal, geçtiğimiz sezonu İtalya Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Napoli'den golcü oyuncu Victor Osimhen için harekete geçti.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Osimhen için 140 milyon euro teklif etti.

Napoli'nin ise Nijeryalı yıldız için beklentisinin 150 milyon euro olduğu aktarıldı.

Al Hilal'in Osimhen için de yıllık 52 milyon euro'luk maaşı gözden çıkardığı ifade edildi.

2020'den bu yana Napoli'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 39 maça çıkan Osimhen, 31 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak gelen şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

Öne Çıkanlar
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Son Haberler
kulisleri hareketlendirecek iddia: AKP'nin y Siyaset
kulisleri hareketlendirecek iddia: AKP'nin y
Şanlıurfa'da 21 kişi yemekten zehirlendi Güncel
Şanlıurfa'da 21 kişi yemekten zehirlendi
Emekliler yüzde 25’lik zammı reddediyor Güncel
Emekliler yüzde 25’lik zammı reddediyor
Terör örgütüne 11 milyar liralık darbe Güncel
Terör örgütüne 11 milyar liralık darbe
Mera kiralayan adam ortadan kayboldu keçiler telef oldu Güncel
Mera kiralayan adam ortadan kayboldu keçiler telef oldu
Reuters anketinde korkunç sonuç. Temmuz ayı enflasyonu tarihi seviyelerde Ekonomi
Reuters anketinde korkunç sonuç. Temmuz ayı enflasyonu tarihi seviyelerde