Osimhen için Napoli'ye Al Hilal'den servet niteliğinde teklif

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden olan Al Hilal, geçtiğimiz sezonu İtalya Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Napoli'den golcü oyuncu Victor Osimhen için harekete geçti.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Osimhen için 140 milyon euro teklif etti.

Napoli'nin ise Nijeryalı yıldız için beklentisinin 150 milyon euro olduğu aktarıldı.

Al Hilal'in Osimhen için de yıllık 52 milyon euro'luk maaşı gözden çıkardığı ifade edildi.

2020'den bu yana Napoli'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 39 maça çıkan Osimhen, 31 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak gelen şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.