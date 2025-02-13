Osimhen için yapılacak yeni teklif ortaya çıktı

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Osimhen için yapılacak yeni teklif ortaya çıktı

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Osimhen için yapılacak son teklif ortaya çıktı. Söz konusu teklife Napoli’nin sıcak bakması bekleniyor.

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Osimhen’in önümüzdeki sezon Napoli’de forma giymemesine kesin gözüyle bakılıyor. Gelen son haberlere göre golcü oyuncu için Manchester United’ın ısrarlı talebi devam ediyor.

İngiliz devinin Osimhen’e yapacağı son teklif ortaya çıktı. Buna göre takas önerisini gündeme getirecek Manchester United, devre arasında Napoli’nin gündemine gelen Garnacho’yu kullanması bekleniyor. İngiliz ekibinin ayrıca takasta Hojlund'u da kullanacağı öğrenildi.

Napoli’nin Osimhen’e karşılık olarak Garnacho’nun içinde olduğu takas teklifine sıcak bakması bekleniyor. Arjantinli oyuncu için ara transferde Napoli teklif götürmüş ancak bonservis konusunda anlaşma sağlanamamıştı.

Napoli'nin Garnacho artı para ya da Garnacho ve Hojlund'un Osimhen karşılığında takası gibi tekliflere oldukça sıcak yaklaşacağı belirtiliyor.

Öte yandan Arsenal, Aston Villa ve Newcastle'ın da Osimhen'in durumunu yakından takip ettiği gelen haberler arasında yer alıyor.

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