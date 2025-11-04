Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, UEFA'ya verdiği röportajda kulübünü çok sevdiğini ve onlarla her şeyin üstesinden gelmeye hazır olduğunu belirtti.

UEFA'nın resmi internet sitesine konuşan Osimhen, "Galatasaray'da her şeyin üstesinden gelmeye hazırım; iyi, kötü ve çirkin ama umarım kötüden çok, iyi olur" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A GELİŞİ: DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİM

Galatasaray'a transfer sürecinden bahseden Osimhen, "İstanbul'a vardım ve hayatımda daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Havaalanında bu kadar çok insan olması inanılmazdı. Birçoğu uçuşları takip ediyordu, her şeyle uğraşıyorlardı. Sanırım sabahın ikisi veya üçüydü. Birçoğu baba, çoğu koca, çoğu eş... Aileleriyle uyuyup evde dinlenmeleri gerekiyordu ama dışarıda tek başlarınaydılar" şeklinde konuştu.

'ÇOK FAKİR BİR AİLEDEN GELDİM'

Nijerya'da çok zorlu şartlarda büyüdüğünü anlatan Osimhen "Çok fakir bir aileden geldim. 7 kardeşin en küçüğüyüm. Annemi çok küçük yaşta kaybettim, babam da 2020'de vefat etti" dedi.

Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği "Olusosun" bölgesinde de bahseden Nijeryalı oyuncu "Olusosun beni bugünkü insan yapan yerdi ve ne kadar çok şey verdiğini söylemesem de hayat yolculuğumda bana yardımcı olan hayat dersleri verdi" diye konuştu.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FARK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediklerini vurgulayan Osimhen, şunları söyledi:

"Buraya geldiğimde başkanla konuştum ve Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten fark oluşturmak istiyoruz. Türkiye'de, bu yıl tüm dünyanın tanıyacağı takım olduğumuzu göstermek istiyoruz, çünkü Avrupa'da gerçekten harika bir şey başardık."

'OYUN STİLİMİ ONA BENZETMEYE ÇALIŞTIM'

Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba için övgü dolu sözler kullanan Osimhen, oynadığı oyun tarzını ona göre modellemeye çalıştığını dile getirdi.

Osimhen, "Drogba'nın oyun stilini gördüm ve oyunumu onunkine benzetmeye, nasıl oynadığını ve futbol dışında nasıl yaşadığını görmeye çalıştım. Bu yüzden o adama minnettar olmalıyım çünkü şu anki halime bakılırsa başarılarımın bir kısmını ona borçlu olduğumu düşünüyorum" dedi.