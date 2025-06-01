Osimhen ile dans eden Kadir Ircı'ya Dinçer Azaphan'dan destek

Sosyal medya hesabından Galatasaray formalı danslarıyla tanınan ve Galatasaray’ın Süper Lig Şampiyonu olduktan sonra Nijeryalı golcüsü Osimhen ile karşılıklı dans eden Kadir Ircı, geçirdiği iş kazasında sağ elindeki parmaklarını kaybetti.

İŞ İNSANI DİNÇER AZAPHAN'DAN DESTEK GELDİ

Osimhen ile roman havası oynayan Kadir Ircı'ya Dinçer Azaphan yardımcı oldu. "Dinçer başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bana destek çıktı, ellerinizden öperim." ifadelerini kullandı.

"1 YIL FİZİK TEDAVİ ALACAĞIM"

Ircı yaşadığı kazayı ise söyle anlattı. "Sağ el, işaret ve orta parmağım kopmaya yakın bir şekilde kesildi. 2 gündür hastanedeyim. Ameliyatım 5,5 saat sürdü. Parmaklarım şu an iyi durumda sayılır. Doktorlar parmaklarının tedavisinin yüzde 30'nu hallettiklerini söylediler. Önümüzdeki pazartesi günü eğer uygun görürlerse taburcu olacağım. Sonrasında 1 yıl kadar fizik tedavi almam gerekiyormuş" dedi.