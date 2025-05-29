Osimhen ile göbek attığı anlar viral olmuştu: Parmaklarını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Osimhen ile göbek attığı anlar viral olmuştu: Parmaklarını kaybetti

Nijeryalı yıldızın oyun havası oynarken eşlik ettiği Galatasaray taraftarı İzmirli Kadir Ircı yaşadığı iş kazasında sebebiyle parmaklarını kaybetti.

Galatasaray’ı bu sezon şampiyonluğa taşıyan golcüsü Victor Osimhen’in şampiyonluğun ardından İzmirli Kadir Ircı ile karşılıklı göbek attığı video viral olmasının ardından sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

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Osimhen’in kazandığı her maçtan sonra Instagram’dan dans ettiği anları paylaştığı Kadir Ircı en son RAMS Park’taki şampiyonluk maçına gelmişti.

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TALİHSİZ BİR KAZA GEÇİRDİ

Şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından burada Osimhen ile birlikte karşılıklı oyun havası eşliğinde göbek atan Ircı’nın başına talihsiz bir kaza geldi.

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Kadir Ircı çalıştığı iş yerinde yaşadığı iş kazası sebebiyle parmaklarından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Acilen ameliyata alınan Kadir Ircı’nın parmakları kesildi.

Galatasaraylı taraftarlar sosyal medya üzerinden desteğini esirgemeyerek Kadir Ircı’ya geçmiş olsun mesajları attı.


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