Osimhen ile ilgili flaş haberi dünyaca ünlü gazeteci açıkladı: Hemen satın almaya hazırlar

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Osimhen ile ilgili flaş haberi dünyaca ünlü gazeteci açıkladı: Hemen satın almaya hazırlar

Galatasaray’ın golcüsü Osimhen’e ciddi bir talip çıktı. Dünyaca ünlü gazeteci, Nijeryalı golcü ile ilgili flaş haberi verirken “Hemen satın almaya hazırlar” dedi.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Victor Osimhen transferine dair flaş ifadeler kullandı.

Osimhen'in sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini aktaran Gianluca Di Marzio, sarı-kırmızılıların Nijeryalı forvetin bonservisini almak istediğini aktardı.

"Galatasaray'ın onu satın alma ihtimali için küçük bir yüzde bırakacağım" diyen İtalyan gazeteci, Suudi Arabistan'dan bir kulübün Osimhen'i almaya hazır olduğunu söyledi.

Suudi ekibinin adını bilmediğini belirten Di Marzio, "Sorun şu ki onu hemen transfer etmek istiyorlar fakat Osimhen sezonu Galatasaray'da tamamlamak istiyor" dedi.

Öte yandan Di Marzio, Osimhen'e bu yaz teklif yapan tek kulübün PSG olduğunu belirtti.

Ünlü gazeteci, Fransız devi için "Osimhen ve Kvaratskhelia için 220 milyon euro teklif ettiler. Belki ikisini de tekrar almaya çalışacaklar" sözlerini sarf etti.

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