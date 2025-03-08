Osimhen İtalya’ya dönecek mi? Dev kulüp peşini bırakmıyor

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Osimhen İtalya’ya dönecek mi? Dev kulüp peşini bırakmıyor

Galatasaray’ın golcüsü Osimhen’in İtalya’ya dönem ihtimali gündeme geldi. Serie A devinin golcü oyuncuyu yakın markaja aldığı öğrenildi.

Gelecek sezon hangi takıma gideceği büyük merak konusu olan Osimhen'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı da henüz belli olmazken Juventus oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Tuttosport'un haberine göre Juventus'ta transfer ekibinin başında Osimhen yer alırken Napoli'nin oyuncuyu yakın rakibine göndermeye sıcak bakmaması ve Manchester United'ın da oyuncuyu almak için Hojlund'u Napoli'ye önerme ihtimali Torino ekibinin elini zayıflatan etkenlerden. Öte yandan Juventus'un sportif direktörü Cristiano Giuntoli, Osimhen'in menajerlik şirketiyle yakın ilişkilerine güvenerek oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.

Juventus'un listesinde Jonathan David, Benjamin Sesko ve Samuel Omorodion Aghehow da dikkat çeken diğer isimlerden. Victor Osimhen bu sezon 28 maçta 22 gol atıp 5 asist yaptı.

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