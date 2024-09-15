Osimhen maçta öyle bir şey yaptı ki bir maçta taraftarın sevgilisi olmayı başardı

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Osimhen maçta öyle bir şey yaptı ki bir maçta taraftarın sevgilisi olmayı başardı

Dün oynanan ve Galatasaray'ın 5 gollü galibiyeti ile sonuçlanan maçta taraftarın yeni gözdesi Osimhen maç sonunda öyle şeyler yaptı ki milyonlarca taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

Süper Lig’in 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor’u misafir etti. Rams Park’ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray 5-0 kazandı. Karşılaşmayı ev sahibi takım Galatasaray'ın galibiyet gollerini; 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim Bardakçı, 49. dakikada Gabriel Sara, 62. dakikada Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz attı.

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OSİMHEN FIRTINASI

Galatasaray’ın dünyaca ünlü yeni starı Osimhen ilk defa parçalı formayı sırtına geçirdi. Maçta Osimhen’in çabası ve gol arayışı için çabası gözleri doldurdu. Etkileyici performans sonrasında Osimhen’i maç yorumunda bulunan herkes takdir etti.

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TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Osimhen’in maç sonrasında taraftarın yanına giderek 3’lü çektirmesi, amigoların yanında taraftar ile kucaklaşması ve devasa bir bayrağı alarak taraftar ile bütünleşmesi bütün Galatasaraylıların sadece bir maçta sevgilisi olmasına neden oldu.

KİMSEYİ KIRMADI

Osimhen’in maç sonrasında soyunma odasına giderken kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen kimseyi kırmaması ve tek tek fotoğraf çekilmesi gönülleri fethetti.

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