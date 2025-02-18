Osimhen, Manchester United'a iki şart sundu

Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen’i listesine aldı. İngiliz basınına göre, Kırmızı Şeytanlar, Osimhen’in durumunu yakından takip ediyor ve sezon sonunda transfer için resmi adımlar atabilir. Ancak bu transferin gerçekleşmesi önünde iki büyük engel bulunuyor: Yıldız golcünün yüksek maaş talebi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteği.

MANCHESTER UNİTED’DA YENİDEN YAPILANMA

Manchester United, zorlu bir dönemden geçiyor. Kulüp içinde önemli değişiklikler yaşanırken, yeni yönetim transfer bütçesini dikkatli kullanmayı hedefliyor. Sir Jim Ratcliffe, kulübün harcamalarını kontrol altında tutmak istese de büyük bir yıldız transfer etmek için harekete geçebilir.

Osimhen, geçen yaz Napoli’den ayrılmak istediğini açıkça belli eden isimlerden biriydi. Chelsea, oyuncuya yoğun ilgi göstermiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Ardından sürpriz bir şekilde Galatasaray’a kiralanan Nijeryalı forvet, Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Manchester United’ın efsanesi çağrı yaptı: Hemen Osimhen’i alın

OSİMHEN’İN ŞAMPİYONLAR LİGİ ISRARI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Manchester United yönetimi Osimhen transferi için gerekli şartları değerlendirmeye alıyor. Ancak kulübün mevcut Premier Lig tablosundaki kötü konumu, oyuncunun ilgisini azaltabilir. 26 yaşındaki forvet, kariyerine Şampiyonlar Ligi seviyesinde devam etmek istiyor ve United'ın bu hedefi garanti edememesi transfer sürecini zorlaştırıyor.

Osimhen Premier Lig devine mi gidiyor? Yakın çevresi duyurdu

MAAŞ TALEBİ TRANSFERİ ZORLAŞTIRIYOR

Osimhen'in haftalık 200.000 sterlin (yaklaşık 7.6 milyon TL) maaş talebi de transferin önündeki bir diğer engel olarak görülüyor. Chelsea transferinde de maaş konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle transferin gerçekleşmediği biliniyor. Manchester United yönetimi, yüksek maaş politikalarına mesafeli yaklaşırken, yalnızca belirli oyuncular için bu tür maliyetlere onay veriyor.

Nijeryalı oyuncunun performansı, Manchester United tarafından dikkatle takip edilmeye devam edecek. Şu an için resmi bir girişimde bulunulmasa da İngiliz devi, yaz transfer döneminde Osimhen için Napoli ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

İngilizler Osimhen’i ağızı açık izlemeye devam ediyor: Transfer etmemek için deli olmak lazım

UNİTED’IN ALTERNATİFLERİ DE VAR

Manchester United yalnızca Osimhen’e odaklanmış değil. Juventus’un golcüsü Dušan Vlahović de transfer listesinde yer alıyor. Ancak Portekizli teknik direktör José Mourinho’nun da Sırp forvetle ilgilendiği ve rekabetin kızışabileceği belirtiliyor.

Eski futbolcu ve yorumcu Gary Neville ise Tottenham’a karşı alınan yenilgide, orta saha oyuncuları Casemiro ve Bruno Fernandes’in saha içindeki kopukluğunu eleştirerek United’ın yapısal sorunlarına dikkat çekti.

Özetle, Manchester United, yaz transfer döneminde önemli değişiklikler yapmayı planlarken Osimhen için girişimlerini sürdürüyor. Ancak Nijeryalı yıldızın Şampiyonlar Ligi hedefi ve yüksek maaş beklentisi, transferi zora sokan en büyük etkenler olarak öne çıkıyor.