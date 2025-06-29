Osimhen Napoli ile sezonu açacak

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Osimhen Napoli ile sezonu açacak

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Victor Osimhen Napoli ile sezonu açacak

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile henüz anlaşma sağlayamadı.

NAPOLİ KAMPINA KATILACAK

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre bonservisi Napoli'de olan yıldız oyuncu 14-15 Temmuz'da sağlık kontrolleri için İtalya'ya çağırılacak ardından kampa götürülecek. Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal'in 75 milyon euroluk bonservis bedelini kabul etmesine rağmen Osimhen bu transfere evet demedi.

Sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi olan 26 golle sezonu gol kralı olarak bitiren Osimhen'in gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği henüz belli olmadı.

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