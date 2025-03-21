Osimhen Nijerya milli takımında da gollerini atıyor

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Nijerya, Ruanda deplasmanından Victor Osimhen'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

İKİ GOL OSIMHEN'DEN

Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen sarı kırmızılı takımdaki gollerine Nijerya milli takımında da devam etti. Yıldız futbolcu, 11 ve 45+3. dakikalarda attığı gollerle ülkesini galibiyete taşıdı. Nijerya bu sonuçla gruptaki puanını 6'ya yükselterek 4. sırada yer aldı. Ruanda ise 7 puan ile 3. sırada bulunuyor.

Öte yandan maç sonunda Ruanda futbolcusu Mutsinzi, Osimhen'den Galatasaray forması aldı.