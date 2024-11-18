Osimhen Nijerya'yı kurtaramadı: Ruanda karşısında şok yenilgi

Nijerya, 2025 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) elemelerindeki son maçında, evlerinde Ruanda'ya 2-1’lik sürpriz bir yenilgiyle veda etti.

Zaten turnuvaya katılma hakkı kazanan Nijerya, maçın 59. dakikasında Samuel Chukwueze'nin golüyle öne geçti. AC Milan'lı oyuncu, etkili bir solo koşu sonrası ceza sahasına girdi ve topu ağlara gönderdi.

Ancak, Ruanda, beklenmedik bir şekilde maçı çevirerek Nijerya'yı 2-1 yenmeyi başardı. Ruanda'nın eşitliği yakalaması 72. dakikada gerçekleşti. Ange Mutsinzi’nin kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşuyla topu Nijerya kalecisi Maduka Okoye’nin ağlarına gönderdi. Bu, Okoye’nin üç yıl sonra Nijerya kalesinde görev yapması nedeniyle ayrı bir anlam taşıyordu.

Ruanda, galibiyet için gereken üç puanı almak adına baskısını artırdı ve 82. dakikada Nshuti Innocent’ın attığı golle öne geçti. Innocent, topu Nijerya'nın ağlarına göndererek takımına tarihi bir zafer kazandırdı. Bu gol, Ruanda'nın elemelere devam edebilme umutlarını yeşertti.

Nijerya, bu yenilgiye rağmen, Afrika Uluslar Kupası’na katılmaya hak kazanarak turnuvada mücadele etmeye devam edecek.