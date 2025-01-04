Osimhen Premier Lig devine mi gidiyor? Yakın çevresi duyurdu

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi Victor Osimhen endişesi yaşanıyor. Nijeryalı golcü ile ilgili transfer spekülasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Dün İngiliz basınından The Sun'da yer alan haberde Manchester United'ın, Napoli ile Marcus Rashford-Victor Osimhen takası gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

The Sun'da yer alan haberin ardından Nijerya basınından ThePapers, spekülasyonu bir adım öteye taşıdı ve Osimhen'in bir yakınının, yıldız futbolcunun bu ay Manchester United'a gitmeyi istediğini söylediğini bildirdi. Söz konusu haberde ise şu ifadelere yer verildi: Osimhen İngiltere Premier Ligi'nde oynama hayalini gerçekleştirmenin eşiğinde.

Osimhen'in yakınından bir kaynak ThePapers'a yaptığı açıklamada, Napoli'nin anlaşmayı kabul etmesi halinde forvet oyuncusunun Manchester United'a gideceğini söyledi. Kaynak, "Victor Osimhen taşınacak! İngiltere'de kırmızı formayı giyebilir, şimdiden hamleler var ve o da bunu istiyor" ifadelerini kullandı.