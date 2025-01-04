Osimhen Premier Lig devine mi gidiyor? Yakın çevresi duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Osimhen Premier Lig devine mi gidiyor? Yakın çevresi duyurdu

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Osimhen’in Manchester United’a transfer olacağı yönünde çıkan haberler gündemdeki yerini koruyor. Son çıkan haberlere göre Osimhen’in yakın çevresi golcü oyuncunun tavrını açıkladı.

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi Victor Osimhen endişesi yaşanıyor. Nijeryalı golcü ile ilgili transfer spekülasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Dün İngiliz basınından The Sun'da yer alan haberde Manchester United'ın, Napoli ile Marcus Rashford-Victor Osimhen takası gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

The Sun'da yer alan haberin ardından Nijerya basınından ThePapers, spekülasyonu bir adım öteye taşıdı ve Osimhen'in bir yakınının, yıldız futbolcunun bu ay Manchester United'a gitmeyi istediğini söylediğini bildirdi. Söz konusu haberde ise şu ifadelere yer verildi: Osimhen İngiltere Premier Ligi'nde oynama hayalini gerçekleştirmenin eşiğinde.

Osimhen'in yakınından bir kaynak ThePapers'a yaptığı açıklamada, Napoli'nin anlaşmayı kabul etmesi halinde forvet oyuncusunun Manchester United'a gideceğini söyledi. Kaynak, "Victor Osimhen taşınacak! İngiltere'de kırmızı formayı giyebilir, şimdiden hamleler var ve o da bunu istiyor" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
"Kütahya Türkülerinin Babası" anıldı
"Kütahya Türkülerinin Babası" anıldı
Yeniden Refah'ın DEM Parti heyeti ile görüşme tarihi netleşti
Yeniden Refah'ın DEM Parti heyeti ile görüşme tarihi netleşti
Zonguldak'ta 3,5 yaşındaki Efe'yi annesi öldürmüş: İfadesi kan dondurdu
Zonguldak'ta 3,5 yaşındaki Efe'yi annesi öldürmüş: İfadesi kan dondurdu
Ferdi Tayfur ünlü isme hakkını helal etmeden öldü
Ferdi Tayfur ünlü isme hakkını helal etmeden öldü
Avcı avını eliyle yakaladı
Avcı avını eliyle yakaladı