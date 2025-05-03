Osimhen rekor için sahaya çıkacak: Tek gol yeterli

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Osimhen rekor için sahaya çıkacak: Tek gol yeterli

Galatasaray’ın golcüsü Osimhen Sivasspor karşısında sadece galibiyet için değil aynı zamanda rekor için sahada olacak. Nijeryalı yıldızın rekoru kırması için tek gol yeterli olacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray'da yıldız oyuncu Victor Osimhen rekor kırmak için sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı, kariyerinin en golcü sezonunu yaşamak için mücadele edecek.

Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı. Osimhen, aynı gol sayısına sarı-kırmızılı formayla 36 resmi müsabakada ulaştı.

Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, sezonun geri kalan 6 resmi maçında bir gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kırmış olacak.

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