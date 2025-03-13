Osimhen şampiyonluğu kişisel mesele olarak görüyor

Victor Osimhen, Galatasaray'a transfer süreci, Dries Mertens'le olan arkadaşlığı, bu sezonki hedefi ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de daha önce Trabzonspor'da forma giyen John Obi Mikel'in podcast yayınına konuk olan Osimhen, Galatasaray forma giymekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Osimhen, "Burası harika bir kulüp. Dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Türkiye'nin en iyisi. Geldiğimde inanılmaz bir karşılama olacağını hissettim. Burası büyük bir aile. Burada olduğum için ayrıcalıklı hissediyorum. Burada olmak harika. Napoli'den ayrıldığımızda uçağın taraftarlar tarafından takip edildiğini bilmiyordum. Çok etkilendim. Benim için film sahnesi gibiydi. Burada olmak harika." dedi.

Sezon başındaki dönem için Osimhen, "Çok iyi bir sezon öncesi geçiremedim. Bazı şeyler karışıktı. Tam formuma ulaşmaya çalışıyorum. Gol atmasam ya da asist yapmasam da takım arkadaşlarım için savaşabilirim. Benim için önemli olan tek şey kazanmak. Sezonun geri kalanını dört gözle bekliyorum." açıklamasında bulundu.

Osimhen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben kendim için en büyük eleşitirmenim. Daha fazlasını yapabileceğimi hissediyorum. Bir maçta 1-2 gol atıyorum ama daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Pozisyonumdaki en iyi oyunclardan biri oldum ama kendimde geliştireceğim şeyler var."

Dries Mertens'le arasındaki arkadaşlığı anlatan Osimhen, "Dries bana her zaman abi gibi davrandı. Napoli'den birlikte oynarken inanılmaz bir insandı. O ve eşi, tüm ailesi bana çok yardımcı oldu. Onun oyun tarzına alışığım ama henüz tam uyum sağlayamadım. Zaman lazım. Sahada birlikte oynamaktan en çok keyif aldığım futbolculardan biri." dedi.

GALATASARAY’A TRANSFER SÜRECİNİ ANLATTI

Galatasaray'a transfer sürecini paylaşan Nijeryalı golcü, "Yaşanan her şeyi düşündüğümde zaten kararımı vermiştim. Sadece antrenman ve işimi yapmaya devam ettim. Galatasaray'ın Young Boys maçını izlemiştim Şampiyonlar Ligi'ndeki. Telefon geldiğinde hocayla konuştum. Deplasmandaydılar. Konuştuk. Bana projeden bahsettiler ve oyuna olan tutkusunu gördüm. Hedeflerinden, şehirden ve insanlardan bahsetti. Konuştukça ilgim arttı ve tamam yapalım dedim. 'Victor ciddi misin?' dedi. 'Evet' dedim. Sonrasında başkan yardımcılarından telefon aldım. 'Transferi yapalım, siz hazırsanız ben de hazırım' dedim. Özel bir andı." ifadelerini kullandı.

Bu sezonki hedefleriyle ilgili Osimhen soruyu şöyle yanıtladı:

"Geliştirmemiz geken çok şey ver ama dürüst olmak gerekirse bu takımın sahip olduğu kaliteyi unutmamak gerekiyor. Icardi sezonun geri kalan bölümünde sakat. Güçlü bir kadromuz var. Attığım goller önemli değil. Herkes için savaşıyorum. Tek istediğim şey Galatasaray'ın kazanması. Galatasaray'la şampiyon olmak istiyorum. Arka arkaya şampiyon olmak harika olurdu. Kazanırsak en mutlu olan kişi ben olacağım. Bazı insanlara net bir mesaj vermem gerekiyor. Bu benim için kişisel bir mesele. Elimden geleni vermeliyim."