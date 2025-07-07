Osimhen tamam sırada Napoli var

Victor Osimhen ile Galatasaray anlaşmaya yakın fakat Napoli, Galatasaray'ın 50 Milyon euro ve bonuslar içeren teklifini yetersiz buluyor.

"NAPOLİ BONSERVİSİN TAMAMINI İSTİYOR"

Fabrizio Romano'nun haberine göre "Osimhen'le ilgili olarak Al-Hilal'den çok yüksek maaş içeren bir teklif var. Neredeyse başka hiçbir kulüp bu maaşı karşılayamaz. Al-Hilal, bu teklifinde ısrarcı.

Bu sırada Galatasaray da hem Napoli hem de Osimhen’in menajerleriyle yeniden temasa geçti. Galatasaray, oyuncuyla görüşüyor ve ekonomik şartlar açısından taraflar bir anlaşmaya varabilir gibi duruyor.

Şimdi netleştirilmesi gereken kısım Napoli ile ilgili. Çünkü Napoli'nin elinde Al-Hilal'den gelen bir teklif var; 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini karşılamaya hazırlar.

Galatasaray ise bu rakama ulaşamıyor. Aldığımız bilgilere göre Galatasaray şu anda yaklaşık 50 milyon euro + bonuslar civarında bir teklif sunuyor. Ancak Napoli, Osimhen için çok daha fazlasını istiyor.

Juventus cephesinden de Osimhen'le ilgili bazı görüşmeler oldu ve muhtemelen tekrar olacak. Çünkü Juventus, Jonathan David'i almış olsa da, Osimhen konusundaki gelişmeleri yakından takip etmek istiyor.

Şu ana kadar gerçek anlamda teklif yapan kulüp Al-Hilal oldu. Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar ve Osimhen'i ikna etmeye çalışıyorlar.

Bu arada Galatasaray, Osimhen ile maaş konusunda anlaşmaya çok yakın. Napoli'yi ikna etmeye çalışıyorlar ama şu anki teklif – yaklaşık 50 milyon euro + bonuslar – Napoli için hâlâ yetersiz.

Bu nedenle bu transferin nasıl şekilleneceğini göreceğiz. Ancak Victor Osimhen dosyası, transfer döneminin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor."