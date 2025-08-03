Osimhen televizyona da damga vurdu: Burada da birinci

Galatasaray'ın sezon öncesi son hazırlık maçında karşılaştığı Lazio maçını televizyona damga vurdu.

Yeni transferler Victor Osimhen ve Leroy Sane için maçtan önce imza töreni düzenlenirken karşılaşma da 2-2 beraberlikte sonuçlandı.

Maçı canlı yayınlayan tv100, tüm gün izlenmelerinde de birinci kanal olurken, maç önü ve maç arkası yayınlarıyla da Masterchef gibi iddialı yapımları geride bıraktı.

Canlı yayın boyunca yeni transfer Osimhen, teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, tv100'e röportajlar verdi.

tv100, ölçüldüğü tüm hedef kitlelerde liderlik koltuğuna oturdu.