Osimhen transfer sorusuna yanıt verdi

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Victor Osimhen Daddy Freeze/Youtube kanalına yaptığı açıklamada transferi ile ilgili konuştu.

"ZAMANIN KEYFİNİ ÇIKARIYORUM"

Osimhen "Sana doğru milyonlar geliyor Arabistan'dan?" sorusuna "Sezon bitince her zaman transfer haberleri çıkar. Birçok kulüp ister. Ben şu an tatilime odaklandım. Dinleniyorum. Zamanın keyfini çıkarıyorum. Galatasaray'da önceki sezonda gollerime ait klipleri, eksilerimi ve artılarımı izliyorum Gelişim için önemli." dedi.

HAYATIYLA İLGİLİ SAMİMİ SÖZLER

Osimhen ayrıca hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu "Nijerya’daki, hatta belki de Afrika’daki en büyük çöp alanlarından birinde yaşıyorduk.

- Çöp alanı mı?

Osimhen: "Evet, yani şöyle: Burası çöp alanı, hemen yanı da mahalle. Botlar, kıyafetler… Ben ve arkadaşlarım bunları oradan alıyorduk."

- Çöp alanından mı?

Osimhen: "Evet, çöp alanından. Bazen okul çantalarını da. Yani pek çok şeyi… Mesela son kullanma tarihi geçmiş ürünleri oraya atıyorlardı. Gençken biz de sık sık oraya gidip o şeyleri alıyorduk. Ne olduğunu bilmiyorduk, bu konularda hiçbir bilgimiz yoktu. Mesela tarihi geçmiş süt gibi şeyler."

"ÇOĞU ZAMAN LAĞIM TEMİZLERDİM"

Osimhen "Sessiz zamanlarımda çok kez ağladığım oldu… Tanrı’yla konuştuğum, ona “neden?” diye sorduğum zamanlar. Çünkü mahalledeki bazı çocukların nasıl yaşadığını görüyordum. O zamanlar onlar mahallenin “Dangote”si gibiydi, yani en zengin, en şanslı olanları…

Ama benim durumum gerçekten çok kötüydü. Çoğu zaman mahalledeki neredeyse herkes için su taşımam gerekiyordu. Evimin önünde bir bina vardı, böyle karşılıklı dizilmiş evlerin olduğu bir sokak, bilirsin. Oradaki insanlara su taşırdım, 18 naira karşılığında. Çoğu zaman lağım temizlerdim..."