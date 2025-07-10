Osimhen transferinde Galatasaray'ın önüne geçmiş çıktı!

ÖZEL - Galatasaray Türkiye tarihinin en büyük transferini bitirmek için büyük çaba sarf ediyor. Geçen yıl sarı kırmızılıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Victor Osimhen için kulübü Napoli'nin istediği 75 milyon euro'ya çıkan Galatasaray, başkan Aurelio De Laurentiis'in teminat isteğinden geri adım atmaması nedeniyle transferi bitiremedi. İşte Osimhen transferinde yaşananlar... Napoli ise Osimhen arasında 15 Temmuz tarihine kadar geçerli olan bir protokol bulunuyor. Nijeryalı futbolcuyu isteyen kulübün 75 milyon euro'yu peşin vermesi durumunda oyuncuya imza attırmak için önünde bir engel bulunmuyor. Osimhen ile anlaşan sarı kırmızılılar Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'yu vermeyi kabul etti. Sarı kırmızılılar bu rakamı dört yıl içinde beş taksit halinde ödemeyi teklif etti. İtalyan kulübü bu öneriyi kabul etti ama burada Galatasaray'ın önüne bir başka engel çıktı.

2014-15 sezonunda Galatasaray, Napoli'den Blerim Dzemaili'yi 4.5 milyon euro'ya transfer etti. Sarı kırmızılılar, bu transferden sonra ödemeler aksadı. Napoli'nin çılgın olarak bilinen başkanı Aurelio De Laurentiis bu olayı unutmadı. 2024 yılında benzer bir sorun Galatasaray ile Hannover arasında yaşandı. Derrick Köhn transferinde Galatasaray, 3.35 milyon euro'luk bonservisin ödemelerini aksattı. Alman tarafı sarı kırmızılıları FIFA'ya gitmekle tehdit etti. Yakın geçmişte yaşanan bu olay nedeniyle Napoli teminatı şart koştu.

GALATASARAY TEMİNAT VERMİYOR

Galatasaray cephesi ise bu kadar yaklaşılan transferin teminata takılmasından rahatsız. Şu ana kadar Bankalar Birliği'nden çıkamadığı için sarı kırmızılılar transferler için konsorsiyumdan 'olur' almak zorunda. Borçlar nedeniyle teminat konusunda sorun yaşanıyor. Ayrıca bankadan teminat vermenin ekstra bir maliyeti bulunuyor. 75 milyon euro'luk büyük bir bedel olduğunda fatura iyice büyüyor. Ayrıca Türkiye gibi dövizin değişkenlik gösterdiği, gelirlerin değişme olasılığı bulunduğu bir ortamda verilecek teminatın Galatasaray'ı zor durumda bırakacağı düşüncesi hakim. Bu yüzden teminat verilmeyecek.

TEMİNAT VERİLMEZSE NE OLACAK?

Galatasaray'ın teminat mektubu vermeden transferi bitirmesi zor gözüküyor. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, inatçı ve değişik yapısıyla biliniyor. Geçen sezon Galatasaray'dan önce Osimhen'e gelen teklifleri kabul etmeyerek bunu gösterdi. Napoli ile Osimhen arasında yapılan protokole göre 15 Temmuz'a kadar 75 milyon euro getiren bir kulüp Nijeryalı oyuncuyla anlaşırsa transferi bitirebilir. Bu tarihten sonra Napoli'nin elinde Oshimen'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmak için opsiyon bulunuyor. Ayrıca bu Napoli'nin 75 milyon euro'nun üzerinde bonservis isteme şansını getiriyor. Geçen sezon Osimhen ile Napoli arasında yaşanan kriz Galatasaray'a transfer fırsatı doğurmuştu. Bu sefer krizin nasıl çözüleceği bilinmiyor.