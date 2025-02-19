Osimhen transferdeki en büyük kriterini belirledi

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Osimhen transferdeki en büyük kriterini belirledi

Galatasaray’ın golcüsü Osimhen’in sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken özellikle İngiltere’den talipleri bulunuyor. Nijeryalı golcünün transferdeki en büyük kriteri en ciddi taliplisini zora sokabilir.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü oyuncu Victor Osimhen, kendisiyle ilgilenen kulüpler için net taleplerini ortaya koydu.

İngiliz basınından Team Talk'ta yer alan habere göre; oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Manchester United, bu transferi tamamlama konusunda zorlanabilir.

Bunun nedeni olarak ise 26 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesi ve yüksek maaş talebi olarak belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Osimhen'in yaz transfer dönemi öncesinde menajerini değiştirdiği iddiası da basında yer almıştı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 24 resmi maçta süre alan golcü futbolcu, 19 gol ve 5 asist yaptı.

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