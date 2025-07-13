Osimhen transferi arapsaçına döndü

Gazeteci Matteo Moretto'nun verdiği bilgiye göre "Napoli ve Galatasaray arasında yeni temaslar gerçekleşti ve ilk kez Napoli, Galatasaray'ın son teklifine önemli ölçüde açık kapı bıraktı.

Galatasaray'ın son teklifi:

• 40 milyon euro peşin.

• 17.5 milyon euro Mayıs 2026.

• 17.5 milyon euro Mayıs 2027.

Napoli, iki konuda değişiklik istedi. Birincisi, 17.5 milyon euroluk iki taksit için banka garantisi talep etti. İkinci konu ise ikinci taksit olan 17.5 milyon euro'nun ödeme tarihinin değiştirilmesini. Yani 2027 değil, Mayıs 2026'da ödenmesini istiyor. Özetle Napoli, bu 35 milyon euro'nun tamamını Mayıs 2026'ya kadar ödenmesini talep ediyor.

Galatasaray ise bunu 2027'ye yaymak istiyor. Birinci talep kabul edildi. Galatasaray, Napoli'nin belirlediği bankadan istenilen kredi mektuplarını temin edeceğini garanti etti.

İkinci konu yani ödeme takvimi hala net değil."