Osimhen transferi mi geliyor? Cem Uzan’dan şaşırtan paylaşım

İş insanı, siyasetçi ve eski Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Uzan, resmi Instagram hesabı üzerinden Napoli forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in yer aldığı bir video paylaşarak, "Hadi hayırlısı. Bu iş tamam" notunu düştü.

Bu paylaşım, Osimhen’in olası transferiyle ilgili spekülasyonları da beraberinde getirdi. Cem Uzan’ın ifadeleri, yıldız futbolcunun yeni bir kulüple anlaşma sağladığı şeklinde yorumlanırken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Napoli ile sözleşmesi devam eden Osimhen’in adı son dönemde birçok kulüple anılmış, özellikle Avrupa ve Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisi gündeme gelmişti. Uzan’ın paylaşımı transfer söylentilerini yeniden alevlendirdi.

Cem Uzan’ın sosyal medyada gündem olan paylaşımı şöyle:



“Hadi hayırlısı. Bu iş tamam.”