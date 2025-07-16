Osimhen transferinde içerden bilgi sızdırdı! G.Saray'dan yeni hamle...

Galatasaray ile Napoli arasındaki Victor Osimhen transferi için yapılan görüşmeler adeta bir finansal strateji savaşına dönüştü.

OSIMHEN İÇİN YENİ HAMLE

Osimhen'in transfer sürecini yakından takip eden İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, 'İçeriden bilgi' başlığıyla pazarlıklarda yeni gelişmeyi duyurdu.

İtalyan basınında gündeme gelen iddiaya göre, sarı-kırmızılı kulüp, bugün öğle saatlerinde Napoli ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmede banka teminatı yerine kredi mektubu sunacağını bildirdi.

NAPOLİ ÖDEME PLANINDA ISRARCI

Napoli cephesi, Galatasaray’dan 50 milyon Euro peşin, üzerine 2026 yılı sonuna kadar 25 milyon Euro daha talep ediyor. Ancak son Serie A şampiyonu, bu bedelin bir miktar altında bir anlaşmaya da şartlı olarak sıcak bakabilir.

Önemli olanın, toplam ödemenin bir yıl içinde tamamen kapatılması ve ödemelerin güvence altında yapılması deniliyor.

GALATASARAY BANKALARLA TEMASTA

Galatasaraylı yetkililer, haberde aktarıldığına göre şu an bankalarla doğrudan iletişim halinde ve kredi mektubunun hazırlanması için yoğun mesai harcıyor.

Bu süreç bu geceye sarkabilir çünkü teknik ve hukuki detaylar zaman alıyor.

Öte yandan Victor Osimhen ise yeniden Galatasaray forması giyebilmek için iki kulüp arasında görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor.