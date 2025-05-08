Osimhen transferinde sona doğru: Napoli Başkanı onayı verdi

Galatasaray formasıyla Süper Lig’de fırtına gibi esen Victor Osimhen’in geleceği netleşiyor. Nijeryalı yıldızın menajeri, Manchester United ile prensipte anlaşmaya vardı. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ise transfer için onay verdi.

Osimhen, yaz döneminde Napoli ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından Galatasaray’a kiralık olarak transfer olmuştu. Süper Lig’de 26 maçta 24 gol atarak gol krallığında zirvede yer alıyor. Avrupa Ligi’nde de 6 gole imza atan golcü futbolcu, Manchester United’ın radarına girmeyi başardı.

İngiliz basınındaki kaynaklara göre, United bu yaz kadrosunu büyük ölçüde yenilemeyi planlıyor ve Osimhen bu dönüşümün kilit ismi olabilir. Oyuncunun kontratında 75 milyon dolarlık serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu madde ödenirse Napoli'nin transferi engelleme şansı bulunmuyor.

Juventus'un da radarında olan Osimhen için Manchester United daha kararlı görünüyor. Yıldız oyuncu, kariyerine Premier Lig’de devam etmeye sıcak bakıyor.