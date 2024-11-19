Osimhen transferindeki en önemli şart ortaya çıktı: Napoli ile anlaşmak yeterli değil

Galatasaray, Napoli’den kiraladığı Osimhen’in bonservisini almayı hedefliyor. Golcü oyununun 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunurken sarı kırmızılılar 50 milyon euroluk bir teklif yapmayı hedefliyor. Yönetim bu bedeli karşılamak için sponsorlar bulmaya çalışıyor.

Osimhen’i transfer etmek için İngiliz kulüpleri de devreye girmeyi planlarken ilk ciddi teklifi Manchester United’ın verdiği öğrenildi. İngiliz devi takas formülü ile teklif yaparken Napoli ise pazarlık yapabileceklerini belirterek ilk teklifi kabul etmedi.

OSİMHEN TRANSFERİNDEKİ EN ÖNEMLİ ŞART ORTAYA ÇIKTI

Osimhen’in durumu gündemdeki yerini korurken Galatasaray’dan yeni açıklama geldi. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Nijeryalı golcünün transferi için en önemli şartı açıkladı.

Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'ın sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, "Osimhen’in durumu çok net, 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. Oyuncunun bonservisine sahip olan Napoli’ye gidip bir kulüp bu parayı verirse ve İtalyan ekibi bunu değerlendirme kararı alırsa iş bitmiyor. Osimhen’in de rızası gerekiyor. Osimhen ‘Ben anlaştım gitmek istiyorum’ derse yapacak bir şey yok zaten. Burada da iş bitmiyor. Herhangi bir kulüp hem Osimhen hem de Napoli ile anlaşırsa bize de gelmek zorunda. Mali bir külfeti elbette olacaktır onlar için." açıklamasında bulundu.

Hatipoğlu ayrıca şunları söyledi:

"Osimhen, burada hayal ettiğinden daha iyi hissediyor kendini. Her fırsatta doğru bir tercih yaptığını söylüyor. Menajeri de bizi arayarak teşekkür etti. Galatasaray taraftarının endişelenmesi için bir durum yok."