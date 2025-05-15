Osimhen transferine açıklık getirdi: Kalacak mı?

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Victor Osimhen, takımdaki geleceğini Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra açıkladı. Galatasaray taraftarının bonservisinin alınması için harekete geçtiği ve yönetimin Napoli ile görüşmelere başladığı Nijeryalı yıldıza Avrupa devleri Manchester United ve Juventus da talip.

'PAZAR GÜNÜ 5. YILDIZ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan 26 yaşındaki forvet, kupayı kazandıkları için çok mutlu olduğunu belirterek takım arkadaşlarına teşekkür etti. Maçta baştan sona üstün bir mücadele sergilediklerini kaydeden Osimhen, “3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz" dedi.

Galatasaray formasıyla 35 gole ulaşarak Sarı-Kırmızılı kulübün bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu olmasını da değerlendiren Osimhen, “Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim” sözlerini kullandı

‘TARAFTARA DAYANAMIYORUM’

Takımdaki geleceğiyle ilgili soruya da cevap veren yıldız golcü, “Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım” ifadelerini kullandı.