Osimhen transferine bir adım kaldı! Uzlaşma

Transfer süreci çıkmaza giren Victor Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Napoli ile anlaşmazlık yaşadığı bir konuda ilerleme kaydetti.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Napoli, Nijeryalı golcünün İtalya'ya dönüşünü engellemek amacıyla sözleşmeye 3 yıllık bir "Serie A'ya dönüş yasağı" maddesi eklemek istiyordu.

Ancak Galatasaray, bu sürenin 2 yıl olmasını teklif etti ve Napoli bu öneriyi kabul etti.

Banka teminatı, ödeme planı ve Osimhen'in bir sonraki satışından doğacak pay gibi konularda ise pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.