Osimhen ve Icardi yoksa o var!

Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü Rams Park'ta ağırlayan Galatasaray, maça Barış Alper'in 10'uncu dakikada attığı golle hızlı başladı.

BARIŞ ALPER'İN EN ERKEN GOLÜ

OPTA'nın verilerine göre; Barış Alper Süper Lig kariyerinin en erken golünü Karagümrük'e attı.

İKİNCİ GOLÜ HAZIRLADI

Barış Alper ayrıca ikinci golün de yaratıcısı oldu. Sağ kanattan Osimhen'e doğru gönderdiği topta Fatih Karagümrük'te Farih Kurucuk araya girmek isterken yaptığı müdahaleyle topu kendi kalesine gönderdi ve Galatasaray 74'tefarkı 2'ye çıkardı.

2 MAÇTA 4 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Açılış maçında Gaziantep FK'ya karşı 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Barış Alper 2 maçta 4 gole doğrudan katkı sağlayarak Icardi ve Osimhen'in yokluğunda takımın gol yükünü sırtladı.