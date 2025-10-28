Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, yoluna namağlup devam etti. 9 galibiyet ve 1 beraberlikle 28 puan toplayan sarı kırmızılı ekip, liderliğini sürdürdü.

Üst üste dördüncü şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, ara transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, kulübün en önemli gündem maddelerinden biri Barış Alper Yılmaz'ın durumu.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile yaşanan krizin üstü örtülse de sorunun tamamen çözülemediği son maçlarda daha da netleşti.

Yılmaz, Suudi Arabistan ekibi NEOM'a transfer olmak istemiş fakat kulüpten izin çıkmamıştı.

Bodo/Glimt maçında oyundan çıkarken ıslıklanan, Göztepe karşılaşmasında taraftarla buzları eriten ancak bu kez de performans düşüklüğü nedeniyle devrede kenara alınan Yılmaz'ın ocak ayında satılması tekrar gündeme gelebilir.

Sarı kırmızılılar, tam olarak çözülemeyen Barış Alper Yılmaz krizine tedbir olarak bir süredir Ademola Lookman transferiyle ilgileniyor. Bu sezon Atalanta’da istediği süreyi alamayan 40 milyon Euro piyasa değerine sahip 28 yaşındaki forvet, vatandaşı Osimhen’in de Galatasaray’da görmeyi arzuladığı oyuncular arasında yer alıyor.

Galatasaray cephesi hem İtalyan kulübüyle hem de tecrübeli futbolcuyla temaslarını sürdürüyor.