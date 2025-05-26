Osimhen'de düğüm çözülüyor: Başkana kararını bizzat iletti

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Sarı kırmızılıların dün Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında taraftarlar, takım arkadaşları ve teknik direktör Okan Buruk, 'Bizimle kal Osimhen' diyerek golcü futbolcuyu ikna etmeye çalışmıştı.

Başkan Dursun Özbek de Osimhen'in kalmasını istediklerini ancak Nijeryalı futbolcunun karar vermesi gerektiğini söylemişti.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile Victor Osimhen'in anlaşmak üzere olduğunu belirtildi.

Haberde Osimhen'in Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bizzat görüştüğü ve Suudi ekibine transfer olmak istediğini ilettiği aktarıldı.

Al Hilal'in 26 yaşındaki yıldıza yıllık 45 milyon euroluk bir sözleşme teklif ettiği ve 3 yıllık anlaşma yapmak istediği iddia edilmişti.

Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 40 maçta 36 gol, 8 asistlik katkı sağlamış ve sarı kırmızılılarda ilk sezonunda en çok gol atan oyuncu olmuştu.