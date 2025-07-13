Osimhen'de düğüm çözülüyor: Napoli Başkanı son teklifi değerlendiriyor

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Osimhen'de düğüm çözülüyor: Napoli Başkanı son teklifi değerlendiriyor

Victor Osimhen için Galatasaray'ın 75 milyon euroluk teklifine henüz olumlu dönüş yapmayan Napoli'de Başkan Aurelio De Laurentiis'in sarı kırmızılıların son teklifini değerlendirdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Victor Osimhen transferinde düğüm çözülüyor.

Oyuncunun serbest kalma bedeli olan 75 milyon euronun 40 milyonunu nakit, 35 milyonunu da 2 taksit halinde ödemek üzere Napoli'ye teklifini sunan Galatasaray, 3 gündür Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'i ikna edememişti.

Oyuncu ile anlaşan ve kulübün istediği banka teminatını da sunan sarı kırmızılılar, De Laurentiis'in kararını bekliyor.

Tutto Mercato'nun haberine göre sarı kırmızılıların son teklifi yeniden masaya geldi. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, kulüp binasında yöneticileriyle birlikte Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı son teklifi değerlendiriyor.

Görüşmeden olumlu yanıt çıkması durumunda sarı kırmızılılar Nijeryalı golcüyü İstanbul'a getirecek.

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