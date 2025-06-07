Osimhen’de son 24 saat: Kararını bildirecek

Transferi yılan hikayesine dönen Victor Osimhen’in yeni adresi belli oluyor. Napoli tarafından reddedilen Al Hilal’in teklifi rakamlar artırınca kabul görürken gözler Osimhen’e çevrildi. Nijeryalı oyuncunun AL Hilal’e evet demesi halinde Galatasaray’ın hayalleri yıkılacak.

Fabrizio Romano’nun haberine göre Al Hilal, Osimhen transferi için Napoli ile 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeme konusunda anlaşma sağladı. Transferi Dünya Kulüpler Kupası’na yetiştirmek isteyen Suudi kulübünün Victor Osimhen için seyahat ve sağlık kontrolü için hazırlıklar yaptığı kaydedildi.

Bugün İstanbul’dan ülkesi Nijerya’ya giden Osimhen’in yarın Al Hilal’e son kararını bildireceği kaydedildi.

Al Hilal, Osimhen’e son olarak yıllık 35 milyon euro önermişti.