Osimhen’de son dakika gelişmesi: İtalyanlar kararı duyurdu!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Victor Osimhen'in en büyük taliplilerinden biri olan Al Hilal'e İtalyan ekibinden kötü haber geldi.

SkySport’tan Di Marzio’nun haberine göre Victor Osimhen için Napoli'ye 65 milyon euro ve 5 milyon euroluk bonus teklif eden Al Hilal’e İtalyan kulübü olumsuz yanıt verdi. Haberde Osimhen’in de yıllık 26 milyon euroluk maaşı reddettiği bildirildi.

Karar üzerine Al Hilal’in rakamı yükselterek yeni bir teklif yapacağı kaydedildi. Osimhen için son olarak Real Madrid de devreye girmişti.