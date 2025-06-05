Osimhen’de son dakika gelişmesi: İtalyanlar kararı duyurdu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Osimhen’de son dakika gelişmesi: İtalyanlar kararı duyurdu!

Nereye transfer olacağı büyük bir merakla beklenen Victor Osimhen'in transferinde her an yeni gelişme yaşanıyor. Yıldız oyuncuya ve kulübü Napoli’ye servet öneren Al Hilal’e İtalyan ekibinin kararı iletildi.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Victor Osimhen'in en büyük taliplilerinden biri olan Al Hilal'e İtalyan ekibinden kötü haber geldi.

SkySport’tan Di Marzio’nun haberine göre Victor Osimhen için Napoli'ye 65 milyon euro ve 5 milyon euroluk bonus teklif eden Al Hilal’e İtalyan kulübü olumsuz yanıt verdi. Haberde Osimhen’in de yıllık 26 milyon euroluk maaşı reddettiği bildirildi.

Karar üzerine Al Hilal’in rakamı yükselterek yeni bir teklif yapacağı kaydedildi. Osimhen için son olarak Real Madrid de devreye girmişti.

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