Osimhen’de son dakika gelişmesi: Teklif yenilendi, Inzaghi ikna etti

Transferi merakla beklenen Victor Osimhen ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı golcünün en ciddi taliplerinden Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, rakamları artırarak yeni bir teklif sundu.

Fabrizio Romano’nun haberine göre daha önce Napoli’ye 65 milyon euro, Osimhen’e ise 26 milyon euro teklif eden Al Hilal, İtalyan kulübüne yaptığı teklifi 70 milyon euroya çıkardı.

Yıllık maaşı 30 milyon euro’nun üzerine çıkılan Osimhen ise Al Hilal’in yeni teknik direktörü Inzaghi tarafından aranarak ikna edildi.

Di Marzio’ya göre Osimhen teklifi kabul ederken, Napoli oyuncunun serbest kalma bedeli olan 75 milyon euronun altına inmemekte ısrar ediyor.

Öte yandan Galatasaray’ın da son dakikaya kadar oyuncu üzerinde baskısını sürdürdüğü fakat rakamlarda belli seviyelerin üzerine çıkılamadığı kaydediliyor.