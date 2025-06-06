Osimhen’de son dakika gelişmesi: Teklif yenilendi, Inzaghi ikna etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Osimhen’de son dakika gelişmesi: Teklif yenilendi, Inzaghi ikna etti

Victor Osimhen, Al Hilal’in son teklifi ve Inzaghi’nin etkisiyle ikna olurken Napoli ile pazarlıklarını sürdüren Al Hilal oyuncu için 70 milyon euroya kadar çıktı.

Transferi merakla beklenen Victor Osimhen ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı golcünün en ciddi taliplerinden Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, rakamları artırarak yeni bir teklif sundu.

Fabrizio Romano’nun haberine göre daha önce Napoli’ye 65 milyon euro, Osimhen’e ise 26 milyon euro teklif eden Al Hilal, İtalyan kulübüne yaptığı teklifi 70 milyon euroya çıkardı.

Yıllık maaşı 30 milyon euro’nun üzerine çıkılan Osimhen ise Al Hilal’in yeni teknik direktörü Inzaghi tarafından aranarak ikna edildi.

Di Marzio’ya göre Osimhen teklifi kabul ederken, Napoli oyuncunun serbest kalma bedeli olan 75 milyon euronun altına inmemekte ısrar ediyor.

Öte yandan Galatasaray’ın da son dakikaya kadar oyuncu üzerinde baskısını sürdürdüğü fakat rakamlarda belli seviyelerin üzerine çıkılamadığı kaydediliyor.

Son Haberler
Devlet tuzak kurarsa!..
Devlet tuzak kurarsa!..
Muhalefetsizliğin tehlikesi
Muhalefetsizliğin tehlikesi
Gerçek hayatın ağırlıkları
Gerçek hayatın ağırlıkları
Dijital İşyeri gerçekten olabilir mi?
Dijital İşyeri gerçekten olabilir mi?
‘Osmanlı Son Dönemi ve Erken Cumhuriyet Dönemi Kadın Tarihi’
‘Osmanlı Son Dönemi ve Erken Cumhuriyet Dönemi Kadın Tarihi’