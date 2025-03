Osimhen’den “Chelsea mi, Manchester United mı?” sorusuna çok konuşulacak tepki

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 5. haftasında Ruanda'ya konuk olan Nijerya, rakibini 2-0 mağlup etti. Nijerya'ya galibiyeti getiren goller Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'den geldi.

Sarı-kırmızılıların sezon sonunda bonservisini almak istediği dünyaca ünlü golcünün adı birçok kulüple anılıyor. Bu takımların başında da Chelsea ve Manchester United geliyor.

Fair play: #Nigeria talisman Victor Osimhen & Rwanda defender Ange Mutsinzi who plays for Azerbaijan top tier club Zira FK



NB: No apologies it started in Yoruba. I was casually talking to him about the shirt swap.



It’s @uwimaclarisse with the cheeky Man U & Chelsea question ???? pic.twitter.com/Z4SNnnfXrU