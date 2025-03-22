Osimhen’den “Chelsea mi, Manchester United mı?” sorusuna çok konuşulacak tepki

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 5. haftasında Ruanda'ya konuk olan Nijerya, rakibini 2-0 mağlup etti. Nijerya'ya galibiyeti getiren goller Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'den geldi.

Sarı-kırmızılıların sezon sonunda bonservisini almak istediği dünyaca ünlü golcünün adı birçok kulüple anılıyor. Bu takımların başında da Chelsea ve Manchester United geliyor.

Fair play: #Nigeria talisman Victor Osimhen & Rwanda defender Ange Mutsinzi who plays for Azerbaijan top tier club Zira FK



NB: No apologies it started in Yoruba. I was casually talking to him about the shirt swap.



It’s @uwimaclarisse with the cheeky Man U & Chelsea question ???? pic.twitter.com/Z4SNnnfXrU — Oluwashina Okeleji (@oluwashina) March 21, 2025

Milli takım kampında olan Victor Osimhen burada kendisine gelen "Chelsea mi Manchester United mı?" sorusuna verdiği tepkiyle gündem oldu.

Osimhen sorunun sorulmasının ardından gülerek "Sus" işareti yaptı ve herhangi bir cevap vermedi. Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıktı ve 26 gol-5 asistlik skor katkısı verdi.