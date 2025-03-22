Osimhen’den “Chelsea mi, Manchester United mı?” sorusuna çok konuşulacak tepki

Kaynak: Haber Merkezi
Osimhen’den “Chelsea mi, Manchester United mı?” sorusuna çok konuşulacak tepki

Galatasaray’ın golcüsü Osimhen’in bir soruya yanıtı dikkat çekti. Nijeryalı golcünün “Chelse mi, Manchester United mı?” sorusuna verdiği tepki sosyal medyada olay oldu.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 5. haftasında Ruanda'ya konuk olan Nijerya, rakibini 2-0 mağlup etti. Nijerya'ya galibiyeti getiren goller Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'den geldi.

Sarı-kırmızılıların sezon sonunda bonservisini almak istediği dünyaca ünlü golcünün adı birçok kulüple anılıyor. Bu takımların başında da Chelsea ve Manchester United geliyor.

Milli takım kampında olan Victor Osimhen burada kendisine gelen "Chelsea mi Manchester United mı?" sorusuna verdiği tepkiyle gündem oldu.

Osimhen sorunun sorulmasının ardından gülerek "Sus" işareti yaptı ve herhangi bir cevap vermedi. Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıktı ve 26 gol-5 asistlik skor katkısı verdi.

Son Haberler
e-spor sahnesinden olimpiyatlara: Dijital sporların büyük yükselişi
e-spor sahnesinden olimpiyatlara: Dijital sporların büyük yükselişi
Yapay zekâ ile sporda devrim! Saha ve bilimin buluşması
Yapay zekâ ile sporda devrim! Saha ve bilimin buluşması
Basuru anında bitiriyor. Dağlardan toplanıyor 40 TL'den satılıyor
Basuru anında bitiriyor. Dağlardan toplanıyor 40 TL'den satılıyor
Beşiktaş 2 milli oyuncuyu gözüne kestirdi
Beşiktaş 2 milli oyuncuyu gözüne kestirdi
Karaman'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı
Karaman'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı