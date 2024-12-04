Osimhen’den flaş karar. İtalyanlar “Kesinlikle forma giymeyecek” dedi

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılılara hemen uyum sağladı. Galatasaray, Nijeryalı golcünün takıma çok hızlı adapte olması sonrası bonservisini alabilmek için kaynak arayışına girişti.

Sarı kırmızılılar, Osimhen'in bonservisini alabilmek için sponsorlarla görüşmelerini sürdürürken, İtalyan basını da 25 yaşındaki golcünün geleceğine ilişkin bir gelişmeyi gündeme taşıdı.

Napoli'ye yakın kaynaklarda yer alan haberlerde Osimhen için Manchester United devreye girdiği belirtildi.

Birkaç gün önce Osimhen ile ciddi olarak ilgilendiği iddia edilen İngiliz devinin, bu transfer için çok da istekli gözükmediği belirtildi.

Öte yandan haberde Osimhen'in gelecek sezon Napoli'de kesinlikle oynamayacağı aktarıldı.

Avrupa'nın birçok takımıyla adı geçen Osimhen'in geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu.