Osimhen’den flaş karar. İtalyanlar “Kesinlikle forma giymeyecek” dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Osimhen’den flaş karar. İtalyanlar “Kesinlikle forma giymeyecek” dedi

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Osimhen’in önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği takım merakla bekleniyor. Galatasaray, golcü oyuncunun bonservisini almak için yoğun çaba harcarken İtalyanlardan flaş bir haber geldi. İtalyan basını, Osimhen’in son kararını “Kesinlikle forma giymeyecek” diyerek duyurdu.

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılılara hemen uyum sağladı. Galatasaray, Nijeryalı golcünün takıma çok hızlı adapte olması sonrası bonservisini alabilmek için kaynak arayışına girişti.

Sarı kırmızılılar, Osimhen'in bonservisini alabilmek için sponsorlarla görüşmelerini sürdürürken, İtalyan basını da 25 yaşındaki golcünün geleceğine ilişkin bir gelişmeyi gündeme taşıdı.

Napoli'ye yakın kaynaklarda yer alan haberlerde Osimhen için Manchester United devreye girdiği belirtildi.

Birkaç gün önce Osimhen ile ciddi olarak ilgilendiği iddia edilen İngiliz devinin, bu transfer için çok da istekli gözükmediği belirtildi.

Öte yandan haberde Osimhen'in gelecek sezon Napoli'de kesinlikle oynamayacağı aktarıldı.

Avrupa'nın birçok takımıyla adı geçen Osimhen'in geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu.

Son Haberler
Tanışma hayali kuruyordu! Arda Güler'den ampute futbolcu Kerem'e imzalı forma sürprizi
Tanışma hayali kuruyordu! Arda Güler'den ampute futbolcu Kerem'e imzalı forma sürprizi
Yüzü pas parlak yapan pratik tarif! Uzak Doğu'dan gelen mucize
Yüzü pas parlak yapan pratik tarif! Uzak Doğu'dan gelen mucize
Kenan Yıldız’a İngiliz devi talip oldu. Değeri 40 milyon euro
Kenan Yıldız’a İngiliz devi talip oldu. Değeri 40 milyon euro
Taylor Swift ve Beyonce hayranları birbirine girdi
Taylor Swift ve Beyonce hayranları birbirine girdi
Ukrayna NATO'dan "acilen" ilave 19 hava savunma sistemi istedi
Ukrayna'dan NATO'ya 'acil' çağrı