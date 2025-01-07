Osimhen'den Galatasaray'a flaş transfer tavsiyesi: Benden daha iyi...

Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den flaş bir şekilde kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, bu defa sarı-kırmızılılara transfer tavsiyesi vermesiyle gündeme geldi.

Spor medyasında çıkan haberlere göre; Osimhen yakın akrabasını Galatasaray'a önerdi ve sarı-kırmızılılar yıldız ismin yeğenini, Galatasaray U17 takımıyla Florya'da idmana çıkarttı.

Osimhen kendisi gibi forvet bölgesinde oynayan genç isim için Galatasaray'a kefil oldu.

Osimhen'in yeğeni için Galatasaray yönetimine "Çok yetenekli, sakın kaçırmayın. Benden daha iyi olmasını bekliyorum" dediği haber detayında yer aldı.