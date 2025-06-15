Osimhen'den Galatasaray'a mesaj var

Kaynak: Haber Merkezi
Osimhen'den Galatasaray'a mesaj var

Galatasaray'ın bonservisini almak için beklediği Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen sarı kırmızılı kulübe mesaj gönderdi.

Kadrosuna Alman yıldız Leroy Sane'yi katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu da yavaş yavaş netleşiyor.

Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi reddeden Nijeryalı forvet, Avrupa'nın dev kulüpleri ile görüşüyor.

Galatasaray yönetimi de Osimhen'e "Artık bir karar vermeni bekliyoruz. Transfer planımızı sana göre yapacağız" diyerek haber yolladı.

26 yaşındaki golcü de "Bana 1 hafta daha zaman verin. Süreye ihtiyacım var" mesajıyla geri bildirimde bulunduğu öğrenildi.

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