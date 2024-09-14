Osimhen'den Icardi açıklaması

Süper Lig’in 5. Haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan Victor Osimhen bu farklı galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Galatasaray’da olmaktan mutluluk duyan Osimhen, "Burada bulunduğum için çok mutluyum. İlk defa bu şehre geldim. Taraftarımızla buluştuk. İlk maçımda böyle farklı kazandığımız için mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve her maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

"SORU İŞARETİ YOKTU"



Sarı-kırmızılılara gelmekte tereddüt etmediğini söyleyen yıldız golcü, "İlgiyi ilk duyduğumda benim için çok önemli oldu. Bu ilgiyi duyduğumda soru işareti yoktu kafamda. Her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Gelmeden önce de Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Elimden geleni yapacağım" sözlerini sarf etti.

"BİRİBİRİMİZİ TAMAMLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Takım arkadaşlarına övgüler dizen Osimhen, "Forma için bir mücadele yok. Icardi bu oyunun efsanesi. Batshuayi de ölümcül bir oyuncu. İkisinden de öğreneceğim şeyler var. Onlarla birlikte işbirliği yapacağız. Buraya gelirken de bu bana heyecan verdi. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Birbirimizi tamamlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"GOLÜ BEN ATTIM SANDIM"



Çok tartışılan 2. gol için de konuşan Osimhen, "Golü ben attım sandım ama Abdülkerim'in attığını söylediler. Benim ki asist sayılmış oldu" diyerek sözlerini tamamladı.