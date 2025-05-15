Osimhen'den Jardel paylaşımı

Galatasaray Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazandı. Bu maçta iki gol atan Victor Osimhen 35 gole ulaşarak Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Mario Jardel'in rekorunu geçti.

Osimhen ise Jardel ile ilgili bir paylaşım yaparak "Efsane Mario Jardel’in açtığı yolda yürüdüm" dedi.

OSIMHEN'İN PAYLAŞIMI

Osimhen "Bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olarak (35 gol) yeni bir rekor... Ama önce, bu standardı 24 yıl önce belirleyen kral, efsane Mario Jardel’e saygılar. Galatasaray’da tarih yazmayı hayal eden her yabancı oyuncuya ilham veren 34 gol... Dün o rekoru kırdım, ama bunu tek başıma yapmadım. Efsane Mario Jardel’in açtığı yolda yürüdüm. Bize nelerin mümkün olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim. Bu an bana ait olabilir ama temeli sana ait."