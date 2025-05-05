Osimhen'den menajerine Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak talimat!

Galatasaray Süper Lig'de bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkarırken gözler kiralık oynayan Osimhen'in transferine çevrildi.

Bu sezon Icardi'nin yokluğunu aratmayan ve attığı 33 golle sarı kırmızılı takımın gol yükünü çeken Victor Osimhen'den önemli bir hamle geldi.

MENAJERİNE YENİ TALİMAT

Milliyet'in haberine göre Galatasaray taraftarının yeni sevgilisi olan Osimhen menajerine yeni bir talimat verdi ve “Hiçbir kulüple anlaşma. Galatasaray’da mutluyum ve kararımı ilk onlara bildireceğim” dedi. Bonservisi Napoli'de bulunan Osimhen için Galatasaray yönetiminin her türlü fedakarlığa hazır olduğu ve 75 milyon euro olan bedel için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.