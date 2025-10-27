Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Göztepe karşılaşmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Dün Göztepe maçında tartışma yaratan kırmızı kart pozisyonuna ilişkin gelen tepkilere yönelik bir gönderme yapan Osimhen kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, “Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın” ifadelerini kullandı.

“DİĞER RAKİBİMİZ AĞLAMAYA BAŞLAYACAK” DEMİŞTİ

Osimhen, Göztepe maçında rakibi Bokele’nin kırmızı kart görmesi sonrası pozisyonla ilgili açıklamalarda da bulunmuştu. Deneyimli forvet, hakemin kararına saygı duyduğunu belirterek şunları söylemişti:

“Bokele’nin sarı kartı olduğunu bilmiyordum. Bence eli yanağıma geldi ve çok sert vurdu. Hakemin kararıyla ilgili bir şey söylemem ama net bir temas vardı. Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak ama Avrupa’da bu pozisyon sarı kart.”