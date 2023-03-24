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Maskeli golcü Osimhen neden maske taktığını açıkladı

İtalya Serie lideri Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen, İtalya basınına konuştu.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 18:47
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Osimhen'den şampiyonluk sözleri

Maskeli golcü Osimhen neden maske taktığını açıkladı
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İtalya'da lider Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

21 gol ile gol krallığında yer alan Osimhen, Sky Sport Italia'ya konuştu.

''SERIE A'YI KAZANMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM''
Taraftarların sevgisine vurgu yapan Nijeryalı forvet, "Avrupa'da bulunduğumdan beri birçok sakatlık yaşadım ama bunlar beni bugün olduğum kişi yaptı. Napoli'deki taraftarların sevgisi inanılmaz, ilham kaynağı olduğum için mutluyum ve onlara borcumu ödemenin tek yolu hayallerini gerçekleştirmek: Serie A'yı kazanmak için sabırsızlanıyorum." sözlerini söyledi.

''BUGÜN BENİ KORUYACAK BİR MASKEM OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM''
Osimhen geçmiş sakatlıklarıyla ilgili, “Almanya'da sağ dizimden üç kez ameliyat oldum, ardından yine ameliyat gerektiren bir omuz sorunum oldu. Ama geçmişten gelen bu şeyler beni bugün olduğum kişi yaptı. İtalya'ya taşındığımda her şey farklıydı: Covid geçirdim, ardından beni üç ay dışarıda tutan sağ elimdeki bir sakatlık ve zor bir dönemdi ama her zaman kendime inandım. Daha güçlü döneceğimi ve bana inanmayanları susturarak hedeflerimi gerçekleştirebileceğimi biliyordum. Ayrıca geçen sezon yüzümden kötü bir sakatlık geçirdim, ameliyat gerektiren bir başka kötü andı. Benim için zordu ama kendimi sevdiklerimle çevreledim ve daha hızlı iyileşmeme yardımcı oldu. Bugün beni koruyacak bir maskem olduğu için mutluyum.” dedi.

OSIMHEN'İN MASKE TAKMA SEBEBİ
Nijeryalı golcü , Kasım 2021'de Inter'ın savunma oyuncusu Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpışması sonrası büyük bir ameliyat geçirdi. 

Osimhen, mücadelenin ikinci yarısında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yüzünü tekrar toparlamak için büyük bir ameliyat gerekti ve golcü oyuncu koruyucu bir maskeyle sahalara dönmeden önce sahalardan 2 ay uzak kaldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI
Victor Osimhen, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 29 resmi karşılaşmada 25 gol attı ve 5 asist kaydetti.

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