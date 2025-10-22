Afrika Futbol Federasyonu, yılın futbolcusu ödülü için 10 adayı açıkladı.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen adaylar arasında yer aldı.
PSG forması giyen Achraf Hakimi ile Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah ödülün favori adayları olarak öne çıkıyor.
AFRİKA YILIN FUTBOLCUSU ÖDÜLÜ ADAYLARI
Frank Anguissa – Kamerun (Napoli)
Fiston Mayele – Kongo DC (Pyramids FC)
Mohamed Salah – Mısır (Liverpool)
Denis Bouanga – Gabon (Los Angeles FC)
Serhou Guirassy – Gine (Borussia Dortmund)
Achraf Hakimi – Fas (Paris Saint-Germain)
Oussama Lamloumi – Tunus (Espérance de Tunis)
Victor Osimhen – Nijerya (Galatasaray)
Iliman Ndiaye – Senegal 🇸🇳 (Everton)
Pape Matar Sarr – Senegal 🇸🇳 (Tottenham Hotspur)