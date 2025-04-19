Osimhen’e dünya devi talip oldu: 75 milyon euroyu gözden çıkardılar

Galatasaray’ın büyük bir sürprizle transfer ettiği Osimhen’e İngiltere ve İtalya’dan talipler olduğu belirtiliyordu. Aralarında Manchester United, Liverpool ve Juventus gibi dev kulüplerin kadrosuna katmasını istediği Nijeryalı golcü sezon başında Galatasaray’a gelmeden önce Chelsea’nin kapısından dönmüştü.

İspanyol basınında çıkan son haberlere göre golcü oyuncuya dünya devi kulüp talip oldu. Buna göre Real Madrid Başkanı Perez üst düzey bir forvet oyuncusu transferi yapmak için harekete geçti ve gündemine Osimhen’i aldı. İspanyol devinin 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

Perez’in Osimhen’i gençliği, fiziksel kuvveti ve bitiriciliği ile gol yollarında çok etkili olabileceğine inandığı kaydedildi.

Öte yandan Osimhen transferinin sadece bir ‘takviye’ değil, yeni bir döneminde başlangıcı olabileceği vurgulandı.

Sezon başından bu yana Galatasaray forması ile 34 maça çıkan golcü oyuncu 29 gol attı ve 6 asist yaptı.