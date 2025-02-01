Osimhen’e İtalyan devi talip oldu: Transfer planı ortaya çıktı

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Osimhen’e İtalyan devi talip oldu: Transfer planı ortaya çıktı

Galatasaray’ın golcüsü Osimhen’e İtalya’dan dev kulüp talip oldu. Dev kulübün transfer planı ortaya çıktı.

Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı Osimhen’in bonservisini almak için çalışmalarına devam ederken bir talip daha çıktı. İtalyan basını, Juventus’un Nijeryalı golcüyü istediğini yazdı.

İtalyan devinin Vlahovic ile yolları ayırdıktan sonrası Osimhen’i kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. Siyah beyazlıların sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin Napoli’de birlikte çalıştığı Nijeryalı oyuncuyu çok istediği belirtiliyor.

Juventus’un transfer için Osimhen’in serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu ödemeye hazır olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Nijeryalı golcü için son olarak Manchester United 2 defa teklif verirken iki kulüp arasında anlaşma sağlanamadı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maça çıkan Victor Osimhen, bu maçlarda 17 gol 5 asistlik performans gösterdi.

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