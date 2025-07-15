Osimhen'e sert sözler "Çocukça ve saygısızca"

Galatasaray ile Napoli arasında Osimhen transferi konusunda görüşmeler devam ediyor. Bonservisi Napoli'de olan Nijeryalı oyuncuyu İtalyan ekibi kampa davet etti ancak Osimhen gitmedi.

"SAYGIDAN UZAK"

Bu konuda İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla "Osimhen'in sağlık raporu alarak kampa katılmaması çocukça, bununla bir şey başaracağını mı düşünüyor?. Bu saygıdan uzak. Devamlı her ay senin maaşını ödeyen kulübe karşı saygısızlık. Napoli tarafı da bu tavrın kulübe saygısızlık olduğunu düşünüyor. Bu durum sadece oyuncunun değil, kulübün tüm transfer planlamasını olumsuz anlamda etkiliyor. Osimhen Galatasaray’a gitmek istiyor ama Napoli sonsuza kadar beklemeyecek." ifadelerini kullandı.