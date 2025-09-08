Osimhen'e şok suçlama! Galatasaray'a erken dönmek icin sakat numarası yaptı

Nijerya-Ruanda maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen hakkında bir dönem Süper Lig'de Kayserispor forması da giyen Gana'nın efsane futbolcusu Asamoah Gyan’dan çok konuşulacak sözler geldi.

“OSIMHEN TÜRKİYE’YE DÖNMEK İÇİN NUMARA YAPTI”

Eski Gana Milli Takımı kaptanı Gyan, Osimhen’in sakatlığının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, “Bunları biliyorum. Ona, ‘Bak sana çok para harcadık, Şampiyonlar Ligi geliyor, git Afrika’da biraz oyna sonra yere yat ve numara yap, ertesi gün Türkiye’ye dönersin’ demişlerdir.” diye konuştu.

“DOKTORLAR DA BU İŞİN İÇİNDE”

Gyan doktorların da bu işin içerisinde olduğunu belirterek, “Göreceksiniz, Süper Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde sapasağlam koşacak. Orada kaç kere tekmelense bile yere yatmaz. Doktorlar da bu işin içinde. Euro, Naira'dan büyüktür.” ifadelerini kullandı.