Osimhen’e transfer teklifi geldi mi? Napoli resmen açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Osimhen’e transfer teklifi geldi mi? Napoli resmen açıkladı

Galatasaray’ın golcüsü Osimhen’e teklif geldiği yönünde çıkan haberlere yanıt geldi. Napoli Sportif Direktörü Manna, golcü oyuncuya teklif gelip gelmediğini açıkladı.

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Osimhen’e özellikle Manchester United’ın göz diktiği ve Napoli’ye teklif sunduğu basına yansımıştı. Konuyla ilgili Napolİ’den resmi açıklama geldi.

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Nijeryalı yıldız için teklif almadıklarını açıkladı. Manna, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Şu anda bu konuyu konuşmaya gerek yok. Sezon sonunda onunla ilgili konuşabiliriz. Ancak Osimhen'in ocakta başka bir takıma transferi teknik olarak mümkün ama kimse bizi aramadı" ifadelerini kullandı.

AVRUPA’NIN DEVLERİ PEŞİNDE

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Osimhen'e Juventus, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve PSG gibi dev takımların ilgisi var. Başarılı forvet, ilgiye rağmen sezonu Galatasaray'da tamamlamaya kararlı.

Galatasaray'ın da bonservisini almayı düşündüğü ve bu doğrultuda özellikle sponsor hamleleri yaptığı Osimhen, şu ana kadar sarı-kırmızılılarda 12 maça çıktı ve 9 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Osimhen için ocak ayında ayrılık iddiası da gündeme gelirken, Nijeryalı golcü Galatasaray'da mutlu olduğunu ve sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlamak istediğini dile getirmişti.

Son Haberler
Yozgat'ta göz gözü görmedi
Yozgat'ta göz gözü görmedi
Özel eğitim okulunda şiddet skandalı! Otizmli öğrenciye darp olayına soruşturma
Özel eğitim okulunda şiddet skandalı! Otizmli öğrenciye darp olayına soruşturma
İstanbul Kağıthane’de ev sahibi ile kiracı arasında ev anahtarı kavgası! Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Kağıthane’de ev sahibi ile kiracı arasında ev anahtarı kavgası! Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Pazarcının ekonomi savunması yok artık dedirtti! İkinci 'çıkar telefonunu göster' tartışması
Pazarcının ekonomi savunması yok artık dedirtti! İkinci 'çıkar telefonunu göster' tartışması