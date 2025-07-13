Osimhen'ı bırak eksiklere bak: Galatasaray'da iki hedef

Bonservisi Napoli'de bulunan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için 75 milyon euroluk teklif yaparak İtalyan kulübünü ikna etmeye çalışan Galatasaray'da diğer bölgeler için de transfer çalışmaları sürüyor.

TER STEGEN'E YILLIK 5 MİLYON

Efsane kaptanı Fernando Muslera'ya veda ettikten sonra kaleci arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda transfer gündemindeki isimlerden birisi Barcelona'nın file bekçisi Marc-Andre ter Stegen oldu.

İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre; sarı kırmızılılar birkaç hafta önce Ter Stegen'i ikna etmek içim resmi bir teklifte bulundu ve İstanbul'da Alman kalecinin menajeriyle yapılan görüşmeden olumsuz sonuç çıktı.