Osimhen'ı bırak eksiklere bak: Galatasaray'da iki hedef

Bonservisi Napoli'de bulunan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için 75 milyon euroluk teklif yaparak İtalyan kulübünü ikna etmeye çalışan Galatasaray'da diğer bölgeler için de transfer çalışmaları sürüyor.
TER STEGEN'E YILLIK 5 MİLYON
Efsane kaptanı Fernando Muslera'ya veda ettikten sonra kaleci arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda transfer gündemindeki isimlerden birisi Barcelona'nın file bekçisi Marc-Andre ter Stegen oldu.
İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre; sarı kırmızılılar birkaç hafta önce Ter Stegen'i ikna etmek içim resmi bir teklifte bulundu ve İstanbul'da Alman kalecinin menajeriyle yapılan görüşmeden olumsuz sonuç çıktı.
Haberde, Galatasaray'ın 33 yaşındaki eldiveni ikna etmek için 5 milyon euro net maaş önerdiği ve Avrupa kulüpleriyle rekabet edebilecek bir kadro kurulacağının sözünü verdiği kaydedildi. Osimhen'in transferinin netleşmesinin ardından sarı kırmızılıların Alman kaleciye yoğunlaşacağı ileri sürüldü.
İTALYA'DAN SAĞ BEK
Savunma hattına da takviyede bulunmayı planlayan sarı kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Verona'da forma giyen 23 yaşındaki Jackson Tchatchoua'yı takibe aldı.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Jackson Tchatchoua'nın Galatasaray'dan gelecek teklife sıcak bakabileceği kaydedildi.
Geçen sezon 37 maçta forma giyen Jackson Tchatchoua, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.